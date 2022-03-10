ВСУ обстреляли храм на окраине Донецка

Украинские военные 9 марта нанесли удар по окраинам Донецка. Об этом сообщила Народная милиция ДНР.

По информации ведомства, в результате атаки поврежден храм в населенном пункте Александровка. Также ущерб нанесен поселку шахты «Трудовская».

Как пишет Донецкое агентство новостей, ситуация на линии фронта остается напряженной, за 9 марта ВСУ выпустили по территории ДНР более 150 боеприпасов.

Под удар украинских военных попали Куйбышевский и Петровский районы Донецка, поселки шахты «Трудовская», Верхнеторецкое и Александровка, а также село Луганское. При обстреле применялись минометы калибром 120 миллиметров, различные гранатометы и стрелковое вооружение.

В результате обстрела пострадала Васильевская насосная станция. Кроме того, без света остались около трех тысяч человек в поселке Александровка, шахты № 12 и населенном пункте Брикетный.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), утром 10 марта украинские войска снова обстреляли Донецк, было выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров. Обстрел производился со стороны населенного пункта Марьинка.