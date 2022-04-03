ВСУ ранили пожилого мужчину на окраине Донецка

Еще один мирный житель Донецкой Народной Республики (ДНР) получил ранение из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ. Информацию об этом предоставили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Днем 3 апреля ВСУ открыли огонь по поселку шахты «Трудовская» на окраине Донецка. Бойцы украинской армии вели обстрел Петровского района города со стороны поселка Новомихайловка. Всего было выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра. В ходе обстрела был ранен местный житель.

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя 1939 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины города Донецка (поселок шахты „Трудовская“) по адресу: улица Летчиков, 49а», — сказано в сообщении.

Кроме того, ВСУ обстреляли районы Мариуполя, которые перешли под контроль ДНР. В результате пострадали 11 мирных жителей.