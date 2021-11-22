ВСУ провели учения на границе с Белоруссией

Украинские десантники и летчики приняли участие в военных учениях в Житомирской области на границе с Белоруссией. Об этом сообщил сайт Министерства обороны Украины.

«На общевойсковом полигоне вблизи Житомира состоялся заключительный этап тактического учения с боевой стрельбой и десантированием подразделений десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, во время одного из этапов учения военные провели десантирование с самолетов Ил-76 нескольких БМД-2 и бойцов тактического воздушного десанта. Как рассказал командующий маневрами Олега Баляс, десантники должны были уничтожить объект условного противника. Они захватили площадку приземления и выдвинулись к определенному рубежу. Во время тактической учебы бойцы ВСУ отработали доставку минометных подразделений вертолетами и эвакуацию раненых и поврежденной техники с поля боя.

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом назвал небезопасным соседство с Белоруссией. Он анонсировал укрепление этого направления.