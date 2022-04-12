ВСУ продолжили обстрел шахт «Первомайскугля» в ЛНР

У линии боевого соприкосновения украинских войск и союзных сил ЛНР и России оказались шахты предприятия «Первомайскуголь». Эти объекты периодически попадают под артобстрелы. Об этом рассказал директор шахты «Тошковская», принадлежащей названному предприятию, Олег Авдеенко.

Речь, по его словам, идет об угольных шахтах, которые находятся между городами Первомайск и Попасная.

«Обстановка тяжелая — ведутся обстрелы. Могу сказать по своей шахте: в нее попал снаряд», — сказал Авдеенко РИА «Новости».

Если на любой из этих шахт обстрелом уничтожат копер — конструкцию, которая установлена на поверхности и предназначена для размещения подъемной установки, — шахту «точно можно будет хоронить», отметил Авдеенко.

Собеседник агентства также рассказал о ситуации в городе Лисичанск, откуда он родом и где был около недели назад. Обстановка, по его словам, там тяжелая.

«Ведутся обстрелы, массового всего этого еще нет, из всего населения осталась четверть», — отметил он. Авдеенко рассказал, что уехал из города после того, как рядом с его домом упала мина, а на следующий день весь район «накрыло» кассетными боеприпасами. По его мнению, их применили украинские военные. Авдеенко намерен вернуться в город, «когда наступит мирная жизнь».

На контролируемой Украиной территории ЛНР прекращены подача электроэнергии и откачка воды. Из-за этого загрязненная вода может выйти на поверхность и попасть в водоемы.

Самой опасной с точки зрения экологии является шахта «Золотое», отметил Авдеенко. Она «держала» воду и обеспечивала безопасность некоторых других шахт, среди которых «Карбонит» и «Угорская».

«Если вода выйдет на поверхность, она в первую очередь попадет в речку Беленькую, потом в Донец, Дон и так далее», — отметил собеседник агентства. Для предотвращения загрязнения, по его словам, нужно подводить к шахтам электроэнергию и использовать мощный насос.

Последствия попадания загрязненных вод в речки Авдеенко сравнил с экологической катастрофой.