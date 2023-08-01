Мир 01 августа 2023, 10:14 ВСУ продолжили бросать силы на Старомайорское, не считаясь с потерями Пушилин: ВСУ не считаются с потерями и бросают силы на Старомайорское Ministry of Defense of Ukraine

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Одной из самых горячих точек сегодня остается населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике, заявил в эфире «Соловьев Live» врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, ВСУ кидают туда большие силы, не считаясь с потерями.

Пушилин подчеркнул, что Старомайорскому приходится выдерживать действительно очень многое.

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«Периодически туда заходит противник, наши подразделения выбивают, на какой-то период даже откатывались назад, чтобы провести операцию более выверенно», — пояснил он.

По словам политика, ВСУ не считаются с потерями живой силы, а для российской стороны важен каждый человек.

«Поэтому, если есть возможность грамотно выполнить задачу, при этом минимизировать потери и не потерять территорию, по сути, все варианты используются», — пояснил врио главы ДНР.