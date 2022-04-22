ВСУ призывали на службу наркоманов и ВИЧ-инфицированных

ВСУ не разрешали уклоняться от призыва даже мужчинам с тяжелыми диагнозами. Об этом Народной милиции (НМ) ЛНР рассказал пленный солдат ВСУ. Интервью с ним опубликовали представители оборонного ведомства в Telegram-канале.

Мужчина служил радиотелефонистом. Его призывали несколько раз. Впервые — в 2008–2009 годах. Также он вынужденно пошел в ВСУ во время пятой волны мобилизации, в 2015 году. В мирное время пленный солдат работает на шахте в Доброполье.

«Я ВИЧ-инфицированный. [Диагноз] очень серьезный. Да они кого только не набирают. Главное — зайти в военкомат. А далее все — автобус и … Особо не спрашивают. Есть другой вариант: 10 или 15 лет за уклонение. Я точно не помню, сколько там сейчас», — сказал пленный.

По словам мужчины, он находится на гормональной терапии более пяти лет. Во время второго призыва он увлекся наркотиками, что, по всей видимости, и привело к тяжелому заболеванию. Также он отметил, что у него был «выбор без выбора» относительно службы в ВСУ.

«У меня был выбор: 309-я статья или повестка. Сидеть я как бы вообще не планировал», — сказал мужчина.

По его словам, ВСУ не стоит идти в Мариуполь. Там командиры отдают приказы открывать беспорядочный огонь.

«Я слышал, что можно открывать огонь куда угодно, по кому угодно. Гражданские, кого увидел, кто не понравился — огонь на поражение», — сказал он.

Он подчеркнул, что оставшиеся мирные жители из-за этого находятся в опасности. Они не могут уехать из-за отсутствия бензина. К тому же в Мариуполе нет врагов для простых украинцев, отметил мужчина.

«Ребятам с Донбасса хотел бы сказать: не стоит идти сюда, пацаны. Реальных врагов тут для нас нет. Мне кажется, что у нас враг где-то в голове или же где повыше», — сказал он.

По словам мужчины, Россия относится к пленным по-человечески.

«Всем будет оказана медицинская помощь, покормят. Будет возможность позвонить родным и предупредить о местоположении. Насильственно ничего не происходило», — рассказал мужчина.