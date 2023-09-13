Мир 13 сентября 2023, 02:31 ВСУ призвали в Китае готовиться с расплате из-за неудач Китайский журналист Хуан: Украина стала головной болью США Pxhere

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Вооруженные силы Украины вскоре будут не в состоянии вести бои, так как США перестанут их спонсировать. Об этом журналист спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хуан написал в статье для газеты Sohu.

«Белый дом вряд ли захочет помогать Киеву в следующем году, и с этим ничего не смогут сделать. У Украины больше не будет возможности вести оборону. Ее экономика уже в руинах», — уточнил он.

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Западные страны начали разочаровываться в действиях ВСУ после провала контрнаступления. Постоянные просьбы о финансовой помощи уже надоели руководству США и демонстрируют несостоятельность Украины в военных вопросах, пояснил Ши Хуан.

«Украина стала головной болью США. <…> Она понесла серьезные потери при контрнаступлении, опозорив Вашингтон. Вдобавок к тому теперь и ее отношения с союзниками портятся», — резюмировал журналист.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пожаловался на замедление контрнаступления ВСУ и поставок оружия Украине.