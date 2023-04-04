Мир 04 апреля 2023, 03:47 ВСУ призвали готовиться к эвакуации из Херсона Сальдо посоветовал ВСУ готовиться к эвакуации из Херсона РИА «Новости»

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию о якобы эвакуации из Скадовского района. Он посоветовал украинской армии начать готовиться к выходу из Херсона. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Наши враги опять позорно лгут. На этот раз о подготовке эвакуации из Скадовского района. Подчеркиваю: никакой эвакуации нет и не планируется. А вот планы по возвращению на правобережье обсуждаются», — написал Сальдо в сообщении.

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Он также добавил, что эти «комедианты» не в состоянии одолеть российскую армию в бою, поэтому они регулярно озвучивают свои глупые фантазии, пытаясь выдать желаемое за действительное.

«Пусть лучше готовятся к эвакуации из Херсона», — заявил врио губернатора.

Ранее Владимир Сальдо сообщил о предпосылках к полному освобождению Херсонской области. Он подчеркнул, что Россия постепенно увеличивает превосходство в технике и вооружении, выходя на новый уровень военно-промышленного производства.