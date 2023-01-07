Мир 07 января 2023, 22:57 ВСУ признались в связи с экстремистом ГУР ВСУ сообщил о связи украинских военных и международных экстремистов РИА «Новости»

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Главное управление разведки ВСУ опубликовало в своем Telegram-канале кадры с иностранными бойцами, сражающимися в Артемовске на стороны украинских военных.

«Среди добровольцев-герой ичкерийского народа Абдулхаким», — сказано в сообщении.

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Абдулхаким — это уроженец Чеченской Республики Рустам Ажиев, отметил сайт kp.ru. Мужчина находится в международном розыске террористов и экстремистов уже около 20 лет.

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Командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай сообщил ранее о большом числе хорошо подготовленных иностранцев, которые действуют в составе украинских бойцов на Сватовском направлении.

Он отметил, что эти люди используют вооружение натовского производства. Также в арсенале у иностранцев есть средства радиоэлектронной борьбы и разные беспилотники с очень высоким качеством. По словам военного, на Украину наемники прибыли хорошо подготовленными.