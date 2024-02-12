Мир 12 февраля 2024, 22:47 ВСУ признали силу российской армии под Авдеевкой Спикер ВСУ Лиховий: ВС России показали мощь в боях под Авдеевкой РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины ощутили на себе профессионализм российских военнослужащих, в первую очередь во время штурма Авдеевки. Об этом сообщил украинский спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий. Его процитировало Ura.ru.

«В основном нам противостоит регулярная российская армия, хорошо обученная, иногда спецназовцы, иногда десантура и обычные мотострелковые батальоны», — сказал он

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По словам Лиховия, линия соприкосновения постоянно сдвигается, то в одну, то в другую сторону. В планах военных РФ «перерезать логистическую артерию снабжения, прежде всего в Авдеевке, и обеспечить „оперативное окружение. Сейчас ВС России начали использовать в наступлении танки и БМП, резюмировал спикер.

Накануне командир группировки войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский заявил о введении дополнительных украинских сил в Авдеевку. Также принято решение создать дополнительные огневые позиции в районе населенного пункта.

Также сообщалось о ликвидации в городе трех женщин-военных, состоящих в рядах Вооруженных сил Украины.