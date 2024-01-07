Мир 07 января 2024, 17:37 ВСУ признали преимущество российских войск в использовании беспилотников Полковник ВСУ Павленко назвал угрозой рост производства российских дронов РИА «Новости»

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Россия значительно нарастила выпуск ударных беспилотников, которые используются в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, качественные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) позволили подавлять полеты украинских дронов и управляемых ракет. На это указали в статье Financial Times.

Высокопоставленные украинские военные в беседе с авторами материала признали, что увеличенный выпуск российскими предприятиями беспилотников увеличил и количество воздушных атак.

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«Русские производят так много [дронов], что это стало огромной угрозой», — заявил начальник отдела РЭБ и кибервойны Генерального штаба Украины полковник Иван Павленко.

Он добавил, что поддерживающим Украину странам Запада необходимо передать мощные глушители для борьбы с атаками дронов.

Полковник подчеркнул, что командование уже попросило, чтобы истребители F-16 оснастили самыми перспективными системами РЭБ. Но тут же признался, что многие разработчики очень неохотно делятся своими технологиями.

Авторы материала отметили, что не имеющие средств РЭБ украинские войска стали легкой добычей для беспилотников-камикадзе, а также сбрасывающих боеприпасы дронов. Один из офицеров заявил, что его подразделение уничтожили за неделю в ходе интенсивных бомбардировок.

«Российские беспилотники били нас, как комаров. Систем РЭБ у нас не было. Я даже не хочу вспоминать те дни в окопах», — заявил собеседник издания.

Созданные еще в Советском Союзе научно-исследовательские институты РЭБ сохранились в обеих странах. Но российские власти десятилетиями вкладывали дополнительные средства в их развитие и достигли серьезных успехов.

О качественной работе систем российских средств радиоэлектронной борьбы заявил немецкий военный эксперт Франц-Штефан Гади. Он рассказал, что во время летнего контрнаступления ВСУ при помощи систем российская армия фактически манипулировала противником, создавая помехи в связи и срывая полеты беспилотников-шпионов.