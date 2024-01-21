Мир 21 января 2024, 13:39 ВСУ признали потерю села в Харьковской области Сухопутные войска ВСУ признали потерю села Крахмального РИА «Новости»

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Глава службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо подтвердил информацию, что украинские военные потеряли контроль над селом Крахмальным в Харьковской области. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «Рада».

«Наши военные отошли на более подготовленные рубежи от села Крахмального, теперь они в безопасности», — сказал Фитьо.

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Представитель Сухопутных сил отметил, что якобы для ВСУ этот населенный пункт не имеет никакого значения.

«Утрата контроля над селом не несет никакой опасности расположенным поблизости частям и соединениям», — добавил он.

В воскресенье министерство обороны России объявило о взятии Крахмального под контроль. Населенный пункт находится в 145 километрах от Харькова, рядом с границей Луганской Народной Республики.

Ранее украинские военные сообщили о крайне тяжелом положении в Крынках на левом берегу Днепра. Бойцы опасаются, что не смогут удержать плацдарм.