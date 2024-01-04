Мир 04 января 2024, 13:28 ВСУ пришли в отчаяние. Зачем украинские боевики бьют по детсадам и школам Экс-офицер ВС США Беннет: ВСУ осознают поражение и от отчаяния бьют по школам РИА «Новости»

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ВСУ пребывают в отчаянии, поэтому и бьют по школам и детским садам в новогодние праздники, указал в беседе с РЕН ТВ бывший офицер ВС США Скотт Беннет. По оценке специалиста, детские учреждения выбирают в качестве мишеней осознанно, терпя поражения на поле боя.

«Я видел отчаяние украинского политического истеблишмента, которое мы наблюдали в последние пару дней, когда украинцы выпустили более 16 ракет по городу Донецк на Новый год», — указал собеседник телеканала.

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Целями ВСУ, по его словам, были здания детских центров, учреждения по уходу за детьми, детские игровые площадки. Такие действия связаны с попыткой противника запугать людей.

«Чтобы навести ужас и травмировать жителей Донецка, что их дети стали мишенью, что их дети погибнут и что другие детские центры станут мишенью», — пояснил Беннет.

Он подчеркнул, что украинская армия и киевский режим совершают преступления против человечности, а действия ВСУ, по его оценке, можно сравнить с агонией нацистов перед поражением в Великой Отечественной войне.

«Несмотря на то что конфликт, по сути, задушен, украинцы отчаянно пытаются вызвать страх и панику у жителей России», — заключил он.