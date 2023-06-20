Мир 20 июня 2023, 16:46 ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной России — Столтенберг Столтенберг: Украина при наступлении столкнулась с хорошо подготовленной обороной России РИА «Новости»

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ВСУ при наступлении столкнулись с качественно подготовленной обороной России. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг во Фленсбурге в Германии. Его выступление транслировала пресс-служба Североатлантического альянса.

«Мы знаем, что украинцы сталкиваются с сильным дождем, российским сопротивлением», — сказал он.

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Генсек блока обратил внимание, что российские бойцы установили хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями и окопами.

Днем ранее Столтенберг заявил об опустошенных арсеналах НАТО. По его мнению, альянсу необходима более мощная военная промышленность.

Генсек НАТО заверил, что украинские власти получат гарантии долгосрочной помощи. Альянс планирует выступить против заморозки украинского конфликта и мирных переговоров с Россией.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что ВС России с начала июня отразили более 260 атак ВСУ на российские позиции, написал RT.