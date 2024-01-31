Мир 31 января 2024, 19:30 ВСУ предупредили об обрушении всей линии фронта Риттер: ВСУ скоро столкнутся с обрушением линии фронта на всей его протяженности РИА «Новости»

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Мощные атаки российской армии в зоне проведения спецоперации в скором времени обрушат всю линию фронта, выстроенную Украиной. На это указал экс-разведчик ВС США Скот Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«На линии соприкосновения становится все меньше и меньше солдат, в конце концов произойдет прорыв всего фронта», — предупредил он.

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Риттер заметил, что украинцы не могут контратаковать из-за отсутствия каких-либо резервов. У ВСУ не осталось ни тренированных военных, ни оборудования, поэтому ВС России их теснят.

Российская армия, обратил внимание бывший американский разведчик, планомерно продвигается вперед. Она только наращивает свою мощь, тогда как противник становится все слабее.

Минобороны в сводке за 31 января отмечало, что на Краснолиманском направлении группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи, а на Донецком подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю.