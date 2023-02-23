Мир 23 февраля 2023, 07:56 ВСУ предупредили о бесполезности американских истребителей F-16 Генерал-майор Попов: Украина только проиграет от поставок F-16 Unsplash

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Российские силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожат западные самолеты уже на земле. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук, доцент, член экспертного совета организации «Офицеры России», генерал-майор Владимир Попов.

«Ответ будет немедленный или гиперзвуковым орудием, или ударами ракет „земля-земля“ оперативно-тактического назначения. Так 30% самолетов будут уничтожены не взлетая», — сказал он.

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Попов отметил, что западные самолеты ничего нового из себя не представляют. Российские военные знают, как они устроены. Военный уверен, что даже система радиоэлектронной борьбы не поможет пилотам противника дать отпор российской армии.

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«В бой пойдут зенитно-ракетные комплексы и наши истребители. Если после такого боя вернется три-четыре самолета F-16, уже будет хорошо», — заключил он.

Между тем украинские власти продолжают надеяться, что Запад поставит им желанные истребители. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что первой страной, которая может им предоставить такую помощь, является Великобритания.

Хотя в самой Британии уже не раз заявляли, что никаких самолетов от них Киеву не дождаться. Накануне заместитель главы Минобороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи сказал, что у Лондона нет планов в ближайшее время передавать Украине истребители, тем более не стоит вопрос отправки своих военных для обслуживания самолетов и обучения украинских пилотов.