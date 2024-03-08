Мир 08 марта 2024, 15:30 ВСУ предсказали крах даже при финансировании со стороны США RS: дополнительная финансовая помощь от США не спасет ВСУ от краха РИА «Новости»

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Пакет помощи Украине, который обсуждают в США, не поможет ВСУ избежать краха. Об этом изданию Responsible Statecraft заявил американский аналитик Марк Эпископос.

Он отметил, что 60 миллиардов долларов, которые Белый дом хочет передать Украине, не предотвратят поражения ВСУ. Поддержка в лучшем случае позволит украинской армии продержаться несколько месяцев, предположил Эпископос.

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«Хотя это и не предотвратит сохраняющуюся угрозу краха, это, вероятно, даст ВСУ шанс на жизнь в ближайшие месяцы», — указал эксперт.

Аналитик объяснил, что украинские войска нуждаются не только в вооружении и боеприпасах, но и в дополнительной живой силе. По его словам, США не смогут помочь Украине решить этот вопрос.

Ранее Welt спрогнозировал, что переломный момент для ВСУ наступит летом. Журналисты указали на успехи ВС России по ряду направлений в зоне СВО и высказали мнение, что украинским боевикам не удастся победить российскую армию.