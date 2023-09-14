Мир 14 сентября 2023, 12:35 ВСУ предсказали бесславную гибель в окружении Экс-разведчик США Риттер: российские войска окружат остатки ВСУ для уничтожения РИА «Новости»

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Потери украинской армии привели к истощению сил и резервов для продолжения контрнаступления. Брошенные на передовую три последние бригады не смогли продвинуться ни на метр и столкнулись с ударами российских военных. Об этом в эфире YouTube-канала Danny Haiphong заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он подчеркнул, что испытывает большие сомнения, что ВСУ удастся удержать свои занятые позиции в ближайшей перспективе.

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«У них не осталось солдат, танков, боевых машин пехоты — ничего не осталось. Они только что бросили в бой последние три бригады, которые украинский генштаб держал в стратегическом резерве», — заявил Риттер.

Он добавил, что сейчас российские военные уничтожают последние штурмовые отряды ВСУ. После того как украинские боевики потеряют свой наступательный потенциал, ВС России возьмут остатки сил противника в окружение и уничтожат.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер связал постоянные поражения украинских войск с неверной оценкой специалистов НАТО, которые занимались их подготовкой. По его словам, западные военные ошиблись, когда посчитали российскую армию слабой.

Правильно выстроенная стратегия и жесткая дисциплина российских солдат позволили создать серьезную оборону, которая не только устояла при атаках, но и привела к потерям среди украинских штурмовиков.