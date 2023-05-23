Мир 23 мая 2023, 00:27 ВСУ предрекли судьбу немецкой армии в Арденнах Автор стратегии войны в Ираке Ульман: ВСУ ждет судьба немецкой армии в Арденнах РИА «Новости»

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Анонсированное украинскими властями контрнаступление войск обернется повторением сценария Арденнской операции немецких войск. Об этом в своей статье для издания The Hill написал автор военной операции США в Ираке «Шок и трепет» Харлан Ульман.

Он подчеркнул, что российские войска могут добиться того, что контрнаступление ВСУ станет окончательным поражением Киева. Бывший военный отметил, что похожая ситуация сложилась в 1944 году, когда впавшая в отчаяние армия фашистской Германии попыталась атаковать войска союзных войск в Бельгии.

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Неподготовленных британцев и американцев отбросили на несколько десятков километров, где они оставались, пока погода не позволила им привлечь авиацию, которая разгромила одержавших кратковременную победу войска вермахта.

Ульман предположил, что командование украинских сил при подготовке своего контрнаступления ориентируется на ситуацию «Буря в пустыне». Она закончилась тем, что коалиция во главе с США за 100 часов почти уничтожила армию Саддама Хусейна, а остатки выгнала из занятого Кувейта.

По словам бывшего военного, главное отличие операции 1991 года заключается в том, что полупрофессиональной армии Ирака противостояли подготовленные войска. В случае с Вооруженными силами России такой сценарий полностью исключен. Но неизвестно учитывает ли это командование украинских войск.

Анонсированное Украиной весеннее контрнаступление плавно становится летним. Пока никаких реальных попыток со стороны украинских боевиков попытаться перехватить инициативу никто не заметил. По оценке сотрудника оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрика, первым признаком начала перехода ВСУ в режим контрнаступления станет скопление западной бронетехники на линии соприкосновения. Но пока этого не произошло из-за страха перед серьезными потерями личного состава.