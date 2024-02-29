Мир 29 февраля 2024, 20:33 ВСУ предрекли скорый крах из-за отсутствия боеприпасов The Spectator: Евросоюз и США обрекли ВСУ на поражение из-за нехватки снарядов РИА «Новости»

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Украинской армии грозит скорое поражение из-за отсутствия боеприпасов, которые так и не поставили из Евросоюза и США. Такое мнение британский депутат Боб Сили выразил в статье для The Spectator.

«Киев начинает проигрывать в конфликте с Россией, потому что у него не хватает боеприпасов, во многом потому, что обещания ЕС и США не выполняются. <…> В результате Украина начала терять территории», — написал он.

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По мнению Сили, пока ВСУ продолжают каждый день страдать от недостатка вооружений, российская военная промышленность растет. При таком развитии ситуации Украину ждет катастрофа. Среди украинских военных наблюдается злоба, ведь их соратники десятками гибнут из-за дефицита снарядов.

Президент Владимир Зеленский признал зависимость Украины от поддержки США. В интервью CNN он заявил, что без американской помощи ВСУ не смогут обороняться и продвигаться вперед.