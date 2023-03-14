Мир 14 марта 2023, 23:39 ВСУ предрекли скорое поражение и потерю сотен тысяч человек Офицер в отставке Риттер: ВСУ потеряют в ближайшее время сотни тысяч человек сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины скоро ждет серьезное поражение. Их потери составят сотни тысяч человек убитыми и пленными, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

«Каждый украинец, который сейчас находится на поле боя, погибнет, будет ранен или пленен в ближайшие месяцы. Речь идет о сотнях тысяч человек», — сказал он.

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По словам экс-разведчика, украинские военные не смогут ворваться в мощные оборонительные рубежи российских войск, а в случае наступательных действий их ждут «ужасающие потери». Риттер также указал на неизбежность поражения Киева предстоящим летом после исчерпания боеприпасов и потерями в живой силе.

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Ранее Скотт Риттер заявил, что украинские военные устроят восстание против президента Владимира Зеленского. Этому способствуют провалы в ходе конфликта и критическое положение ВСУ. По словам экс-разведчика, в случае бунта военных Киеву придется сдаться без всяких договоренностей. Зеленскому уже не раз давали понять, что поддержка Запада скоро закончится. Поэтому ему нужно начать переговоры с Россией.