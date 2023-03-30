Мир 30 марта 2023, 19:21 ВСУ предрекли поражение при попытке наступления на Крым Британский разведчик Ингрэм предсказал разгром ВСУ при попытке войти в Крым

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Желание украинских властей забрать Крым силой столкнется с жестокой реальностью. Для проведения операции по захвату полуострова потребуется очень много военных и дополнительной техники, которой Украину не смогут обеспечить даже страны Запада. Об этом в своей статье для газеты The Daily Mail написал офицер британской разведки в отставке Филипп Ингрэм.

Он напомнил, что 26 лет занимался изучением маневров Советской армии во время холодной войны, поэтому может с полной уверенностью сказать, что шансы на захват Крыма украинской армией стремятся к нулю.

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«Даже если бы удалось установить плацдарм, украинской армии пришлось бы милю за милей отвоевывать полуостров — а многие жители настроены пророссийски. Победа никогда не была бы гарантирована, даже если бы эту гигантскую кампанию когда-либо могли организовать», — отметил Ингрэм.

Офицер добавил, что даже эта теоретическая битва меркнет по сравнению с ситуацией на материковой части Украины, где российская армия удерживает под контролем 17% украинской территории.

По словам офицера, обещание украинского командования начать весеннее наступление столкнется с непреодолимым препятствием в виде погоды. Танки и боевые машины пехоты НАТО очень тяжелые и пройти по размытым дорогам не смогут. Это означает, что раньше июня, когда земля станет достаточно сухой, ожидать выступления украинской армии не стоит.