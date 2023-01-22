22 января 2023, 20:42
ВСУ предрекли поражение после отказа Запада и США от поставок танков
Hill: отказ США и Германии поставлять Abrams и Leopard 2 обернется скорым разгромом ВСУ
Украину ждет поражение после отказа Соединенных Штатов и их союзников поставить тяжелые танки ВСУ. Таким прогнозом ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс поделился в статье для The Hill.
«Второго шанса не будет, а вероятность успеха снижается», — написал он.
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По мнению Джонса, для украинских властей последним шансом могли бы стать поставки более тяжелого наступательного вооружения. К нему в том числе относятся американские танки Abrams и немецкие Leopard 2, которые Запад отказался передать ВСУ.
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Шансы украинской армии на благоприятный исход боевых действий снижаются с каждым днем, а ВС РФ не предоставят противнику возможности активных действий на фоне нерешительности европейских стран.
Военный поставил под вопрос существование Украины. Поражение президента страны Владимира Зеленского в военном конфликте, добавил Джонс, будет равнозначно провалу Запада в противостоянии с Россией.
Страны Европы и США последние несколько недель активно обсуждали вопрос поставок немецких танков Leopard Украине. В итоге власти Германии отказались принимать единоличное решение о поставках тяжелых танков, но предложили американцам организовать поставку боевых машин Abrams.
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