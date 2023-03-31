Мир 31 марта 2023, 20:27 ВСУ предрекли отступление за Днепр в случае сдачи Артемовска Бывший советник Кучмы Соскин: ВСУ отступят за Днепр в случае сдачи Авдеевки и Артемовска РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины могут отступить за Днепр, если сдадут Авдеевку и Артемовск. Подобный исход событий допустил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире на YouTube-канале.

По его словам, сейчас Авдеевка превращается в новый Артемовск. Вооруженные силы России «взяли ее в клещи», пояснил Соскин. В целом в Авдеевке наблюдается тяжелое положение.

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«Они (российские подразделения — прим. ред.) могут прорвать фронт и выйти прямо на Днепр. Может быть колоссальный прорыв фронта и угроза функционированию суверенитета Украины», — сказал он.

Молодой боец ВСУ в интервью испанской газете заявил, что не видит смысла в дальнейшем удержании Артемовска из-за общих потерь украинских подразделений в городе. Он сообщил, что в феврале ситуация в населенном пункте превратилась в полнейший ужас из-за огромного количества погибших.

Офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что представители киевского режима собираются деньгами замотивировать бойцов ВСУ продолжать оборону Артемовска. По его словам, для командования и рядовых солдат предусмотрят особые премии.