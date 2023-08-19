Мир 19 августа 2023, 21:03 ВСУ предрекли мгновенное поражение без помощи НАТО Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ не продержатся больше двух недель без помощи НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины продержатся не более двух недель без помощи НАТО. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире ютуб-канала Dialogue works.

«Киев полностью зависим от Вашингтона. Если США прекратят финансирование, то, я думаю, Украина исчезнет за пару недель», — подчеркнул Джонсон.

Реклама

По словам бывшего агента ЦРУ, склады оружия на Западе постепенно пустеют, в то время как Украина продолжает жаловаться на нехватку техники и снарядов и требовать новых поставок. Другая проблема — огромные невосполнимые потери ВСУ в личном составе.

Ранее журналисты Newsweek написали, что Украина может потерять Харьков и Одессу без вмешательства НАТО. По мнению обозревателей Дэвида Ранделла и Майкла Гфеллера, разрекламированное контрнаступление украинской армии провалилось, а ввод войск НАТО на территорию Украины будет иметь катастрофические последствия вплоть до начала третьей мировой войны.