Мир 16 июня 2023, 02:49 ВСУ предрекли колоссальные потери из-за тактики российской армии NYT: Украина может потерять слишком много солдат и техники из-за тактики российской армии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Стратегия российской армии очень эффективна, ВСУ рискуют понести серьезные потери. Такое мнение высказал обозреватель газеты The New York Times Эндрю Крамер. Он побеседовал со старшим научным сотрудником Института исследований внешней политики Робом Ли, который проанализировал начало украинского контрнаступления.

По мнению эксперта, стратегия российской армии заключается в том, чтобы нанести серьезный урон подразделениям ВСУ еще до того, как украинцы достигнут линии обороны.

Реклама

«Российские военные пытаются уничтожить как можно больше техники в зоне боевых действий перед главной линией обороны, истощая украинские силы еще до того, как они достигнут ее», — сказано в материале.

Подобное приведет к тому, что Украина потеряет очень много солдат и военной техники, уверен автор статьи.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что такое количество уничтоженных Россией западных танков связано с тем, что укаринцы не умеют правильно ими пользоваться. Также у ВСУ нет возможности обслуживать технику и чинить ее в боевых условиях.