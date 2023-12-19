Мир 19 декабря 2023, 13:25 ВСУ пожаловались на уязвимые вертолеты из-за ударов российской авиации Monde: пилоты ВСУ указали на уязвимости вертолетов от ударов авиации России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские пилоты пожаловались на уязвимость вертолетов Ми-8 из-за ударов авиации Вооруженных сил России. Об этом они рассказали в интервью французской газете Monde.

Один из летчиков отметил, что российские самолеты выпускают по вертолетам ВСУ ракеты Р-37 за 150 километров. Так они остаются вне зоны досягаемости украинской противовоздушной обороны.

Реклама

«Их ракетам требуется меньше минуты, чтобы поразить нас», — отметил пилот ВСУ.

Еще один летчик пожаловался на то, что российские истребители постоянно «патрулируют» небо. По его словам, их нахождение в воздухе превышает угрозу от противовоздушной обороны.

Другой украинский пилот добавил, что даже если поставка Западом вертолетов Apache состоится, это «ничего не поменяет на фронте».

Боец ВСУ Арти Грин заявил, что потенциал для наступления исчерпан. Украинским подразделениям придется оставить некоторые позиции на фронте и перейти в оборону.