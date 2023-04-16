Мир 16 апреля 2023, 23:06 ВСУ пожаловались на тяжелые бои у вокзала в Артемовске Бойцы ВСУ признали слишком тяжелую ситуацию у вокзала в Артемовске РИА «Новости»

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Участвующие в боевых действиях в Артемовске украинские военные заявили о чрезвычайно тяжелой ситуации, которая сложилась у железнодорожного вокзала в западной части города. Об этом сообщило «Военное обозрение».

Бойцы ВСУ вынуждены были отступить в район железнодорожного вокзала, не выдержав натиска групп ЧВК «Вагнер». Также они пытаются удержать улицу Обороны практически на окраине Артемовска.

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«По вокзалу такая динамика: все слишком тяжело, нет ничего стабильного», — рассказал один из боевиков.

При это командование ВСУ продолжает отправлять новые подразделения в Артемовск. Их оснащают техникой, которую приходится переделывать, чтобы обеспечить боевые характеристики.

По данным Минобороны, за сутки штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль сразу два квартала в северо-западной и юго-восточной частях Артемовска. В ходе боев, ВСУ потеряли на Донецком направлении свыше 140 военнослужащих. Также противник лишился двух танков, трех пикапов, гаубицы «Мста-Б», двух гаубиц Д-20 и пусковой установки РСЗО «Ураган».