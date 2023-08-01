Мир 01 августа 2023, 20:01 ВСУ пожаловались на стойкость российской обороны Бойцы ВСУ рассказали CNN о стойкости российских военных в зоне СВО РИА «Новости»

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Стойкость российских военных, держащих оборону в зоне спецоперации, вызвала неудовольствие боевиков ВСУ. Своими жалобами они поделились в интервью CNN.

В материале обратили внимание, что сопротивление ВС России кратно усиливается, отчего в рядах ВСУ начали впадать в отчаяние.

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«Почему российские войска так упорно сражаются?» — удивился солдат ВСУ с позывным Кривбас.

Еще один военный признался, что украинские бойцы уже «очень устали».

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее признался, что контрнаступление ВСУ идет не по запланированному графику. По его словам, он из-за этого нисколько не переживает.

При этом в Польше, которую Украина считает одним из своих партнеров, действия ВСУ вызывают критику. В частности, польский генерал Роман Полько назвал контрнаступление разрекламированным, но в реальности не показавшим никаких результатов.

«Мне кажется, это связано с недостатком артиллерии и авиации, а также серьезными проблемами с подготовкой», — высказал предположение Полько.