31 июля 2023, 09:59
ВСУ потерпели провал при попытке форсировать Днепр в районе острова Малый Белогрудый
ТАСС: ВСУ лишились лодки и 10 военных при попытке форсировать Днепр
Украинские военные предприняли неудачную попытку форсировать Днепр в районе острова Малый Белогрудый. ВС России пресекли действия противника, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.
По его данным, за минувшие сутки соединения группировки войск «Днепр» в островной зоне уничтожили одну лодку и пять украинских военнослужащих в районе острова Борщевой.
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В районе острова Малый Белогрудый российские бойцы уничтожили лодку и 10 боевиков ВСУ, добавил представитель экстренных служб.
По данным врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, украинские войска в период с 1 по 23 июля потеряли на линии боевого соприкосновения в регионе до 880 человек личного состава, два танка, более 30 минометов, 22 буксируемые гаубицы и другую технику.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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