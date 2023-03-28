Важное 28 марта 2023, 09:21 ВСУ потеряли почти 30 бойцов на Угледарском направлении при попытке прощупать оборону Пушилин сообщил о потерях ВСУ на Угледарском направлении РИА «Новости»

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Украинские военные 26 марта потеряли около 30 бойцов при попытке прощупать оборону и провести разведку боем на Угледарском направлении. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Попытки <...> не увенчались успехом. Противник потерял порядка 30 боевиков, потерял несколько единиц техники», — сказал Пушилин.

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Врио главы ДНР подчеркнул, что Угледарское направление по-прежнему остается важным, ситуация на нем полностью контролируется российскими силами.

Днем ранее Минобороны сообщало о значительных успехах российских силах на Донецком направлении. Там, по данным ведомства, за сутки уничтожили более 400 украинских военных и наемников. На Краснолиманском направлении ВСУ лишились свыше 85 военнослужащих.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 40 военных. Помимо этого, подразделения ВС России поразили технику и вооружение ВСУ. Средства ПВО сбили вертолет Ми-8 и 13 беспилотников.