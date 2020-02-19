ВСУ потеряли опорный пункт в Донбассе

Украинские войска потеряли наблюдательный пункт в Донбассе из-за наступления бойцов самопровозглашенной ЛНР народной, заявил глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк.

Как сообщает украинский телеканал Эспрессо TV, при этом украинские позиции остаются неизменными, а обстановка на месте разведения войск прежняя. По словам Загороднюка, там сейчас находится начальник Генерального штаба.

Как утверждает глава оборонного ведомства Украины, 18 февраля армия ЛНР попыталась прорваться за линию разграничения, но без успеха. Украинские военные были предупреждены разведкой. Загороднюк уверен, что это не помешает будущей встрече «нормандской четверки».

Как сообщалось ранее, в пресс-службе Операции Объединенных сил (ООС) Украины заявили, что военные ЛНР начали наступление в районе населенных пунктов Орехово, Новотошковское, Крымское и Хутор Вольный на линии разграничения в Донбассе, в результате чего погиб один военный ВСУ. Они якобы применяли запрещенное минскими соглашениями оружие.