Мир 22 ноября 2022, 09:04 ВСУ потеряли инициативу из-за дефицита оружия боеприпасов — IDNES IDNES: украинские войска потеряли инициативу из-за истощения запасов оружия РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины упустили инициативу на линии соприкосновения в зоне СВО из-за истощения запасов вооружений. Об этом сообщил сотрудник университета обороны Брно Зденек Петраш чешскому изданию iDNES.

«Причина — в большой усталости войск, а также в нехватке оружия и боеприпасов», — выразил мнение военный эксперт.

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По его словам, прежде всего речь идет о боеприпасах для артиллерии и ракетных войск. Украина израсходовала за последние месяцы оружия и материальных средств с избытком.

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Петраш отметил, что Украина ждет очередного военного транша от западных партнеров.

В начале ноября стало известно, что ЕС не потянул обещанную Украине в мае финансовую помощь на девять миллиардов евро. Первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис объявил, что эту сумму сократят на три миллиарда.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и общественный деятель Константин Сивков заявил в беседе с «360», что запасы советского оружия на Западе иссякли. Свои же склады страны Запада открывать не хотят, так как опасаются, что образцы вооружений попадут к российским военным.