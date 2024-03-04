Мир 04 марта 2024, 21:30 ВСУ «потеряли» 700 тысяч мобилизованных Washington Post: ВСУ не смогли объяснить, где находятся 700 тысяч мобилизованных РИА «Новости»

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Украинское руководство не может понять, где находятся и чем занимаются мобилизованные в ВСУ 700 тысяч человек. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Авторы статьи отметили, что спустя месяц после назначения на должность главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского, а также объявленного президентом Зеленским «аудита» в армии, никто в военном руководстве и администрации не объяснил, где «находятся эти 700 тысяч человек или что они делают».

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В газете подчеркнули, что уменьшение числа боеспособных военных превратилось для ВСУ в стратегический кризис.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк посетовал, что в боевых действиях активно участвуют всего 200–300 тысяч человек. Также сообщалось, что Олаф Шольц отказался отправить ВСУ крылатые ракеты Taurus. По словам канцлера ФРГ, Украина не сможет контролировать их применение. Он также отметил, что Германия не станет отправлять на Украину своих солдат.