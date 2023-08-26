Мир 26 августа 2023, 22:28 ВСУ потеряют элитную бригаду — надежду Киева Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ потеряют элитную 82-ю десантно-штурмовую бригаду РИА «Новости»

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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о больших потерях 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которую украинское руководство отправило на передовую. Об этом он сообщил на YouTube-канале Dialogue works.

«Они уничтожают 82-ю бригаду, которую недавно ввели в бой, а о ней говорили, что она обладает невероятной силой, что она преподаст русским урок», — заявил он.

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Джонсон отметил, что армия Украины не только не смогла пробить линию обороны ВС РФ, но и лишилась натовских танков БМП. Российские войска нанесли сокрушительные удары по боевикам киевского режима посредством авиации и артиллерии. По мнению эксперта, такие большие потери ВСУ указывают на то, что контрнаступление Украины зашло в тупик.

Ранее Джонсон заявил о восстании украинских военных против главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое сценарий возможен из-за провала ВСУ на фронте.