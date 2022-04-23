ВСУ попытались выдать ошибку своей ПВО в Одессе за обстрел ВС РФ

СМИ узнали о провале очередной провокации Украины. Власти Украины попытались выдать ошибку своей ПВО в Одессе за обстрел города российской армией, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Украинская сторона заявила, что ВС РФ открыли огонь по жилому дому в Одессе. Эту новость прокомментировал даже глава МВД Украины Антон Геращенко. Однако журналисты «Известий» заметили несостыковку в словах украинских властей.

«При попадании „Калибра“ или авиационных КР разрушения были бы гораздо больше», — сказали они.

Рядом с пострадавшим домом находится аэродром «Школьный», который, вероятно, находится под защитой ПВО ВСУ. Украинская сторона могла заметить какую-то цель и открыть огонь. Расстояние между аэродромом и пострадавшим зданием всего 6,5 километра.

«При приближении крылатой ракеты пэвэошники могли отстреляться и одна из ракет попасть в дом. Похожий случай уже был в Киеве», — предположил журналист «Известий».