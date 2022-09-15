ВСУ попытались атаковать Красный Лиман со стороны деревни Щурово — WarGonzo | 360°

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ВСУ попытались атаковать Красный Лиман со стороны деревни Щурово — WarGonzo

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15 сентября 2022, 16:31

ВСУ попытались атаковать Красный Лиман со стороны деревни Щурово — WarGonzo

WarGonzo: ВСУ несут крупные потери при попытках атаковать Красный Лиман

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Украинские военные попытались прорваться в Красный Лиман стороны деревни Щурово. Информация об этом появилась в Telegram-канале WarGonzo.

«Вчера ближе к ночи была попытка ВСУ атаковать со стороны деревни Щурово, но они были остановлены ударами артиллерии», — сказано в сообщении.

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По данным WarGonzo, противника сдерживают бойцы отряда «Кубань». Они говорят о том, что в неудачных атаках на Красный Лиман ВСУ несут наибольшие за последнее время потери.

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Ранее о ситуации в районе этого населенного пункта сообщал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в ночь на 13 сентября украинские войска атаковали Красный Лиман, туда пытались прорваться диверсионные группы, но эти попытки успешно отбили.

По словам главы Красного Лимана Александра Петрикина, утром 15 сентября населенный пункт подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ.

ВСУ

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