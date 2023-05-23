Мир 23 мая 2023, 15:43 ВСУ пополнят корпусом морской пехоты Президент Украины Зеленский объявил о создании корпуса морской пехоты Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Корпус морской пехоты появится в составе украинских войск. В него войдут новые бригады, которые получат в свое распоряжение современную технику и оружие. Об этом в Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он опубликовал видео со своим выступлением перед военными, находящимися на Угледарском направлении. Зеленский заявил, что создание корпуса морской пехоты значительно повысит потенциал этого рода украинских войск.

Реклама

«Государство будет делать все для развития армии, оснащения нашей пехоты современным оружием, техникой и созданием новых бригад морской пехоты Украины», — заявил Зеленский.

До выделения морской пехоты в отдельный корпус ее бойцы входили в состав войск береговой охраны Военно-морских сил Украины и Объединенных сил быстрого реагирования.

Бойцов морской пехоты используют для участия в штурмах и высадке десанта в ходе операций на море.