24 марта 2023, 15:24
ВСУ пообещали удивить весь мир готовящимся контрнаступлением
Советник главкома ВСУ Валерия Залужного Райс: армия Украины удивит мир контрнаступлением
Готовящееся контрнаступление ВСУ будет мощным и удивит весь мир. Такое обещание в интервью изданию NB сделал спецсоветник главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного из США Дэн Райс.
Также он является ветераном боевых действий американской армии.
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«Верю, что этой весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир», — сообщил Райс.
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По его словам, подходящее время для этого маневра наступит весной.
Также спецсоветник Залужного заявил, что к началу контрнаступления командование ВСУ подготовит куда более сильную армию по сравнению с прошлым годом. Кроме того, к этому моменту, по словам Райса, украинские войска получат современное вооружение.
В рамках интервью он назвал и задачи, которые ВСУ постараются выполнить в рамках контрнаступления. Спецсоветник Залужного заявил, что во время этих боевых действий украинские солдаты постараются отбить свои позиции, которые сейчас находятся под контролем союзных сил.
ВСУ
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