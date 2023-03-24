Мир 24 марта 2023, 15:24 ВСУ пообещали удивить весь мир готовящимся контрнаступлением Советник главкома ВСУ Валерия Залужного Райс: армия Украины удивит мир контрнаступлением Сайт президента Украины

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Готовящееся контрнаступление ВСУ будет мощным и удивит весь мир. Такое обещание в интервью изданию NB сделал спецсоветник главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного из США Дэн Райс.

Также он является ветераном боевых действий американской армии.

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«Верю, что этой весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир», — сообщил Райс.

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По его словам, подходящее время для этого маневра наступит весной.

Также спецсоветник Залужного заявил, что к началу контрнаступления командование ВСУ подготовит куда более сильную армию по сравнению с прошлым годом. Кроме того, к этому моменту, по словам Райса, украинские войска получат современное вооружение.

В рамках интервью он назвал и задачи, которые ВСУ постараются выполнить в рамках контрнаступления. Спецсоветник Залужного заявил, что во время этих боевых действий украинские солдаты постараются отбить свои позиции, которые сейчас находятся под контролем союзных сил.