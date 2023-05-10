Мир 10 мая 2023, 23:29 ВСУ поменяли начинку запускаемых в Россию беспилотников Военный эксперт Кнутов: ВС Украины изменили начинки беспилотников для России Unsplash

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Атаки украинских беспилотников на российскую территорию участились. Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью «МК» рассказал, что Украина занялась модернизацией своих дронов, чтобы система ПВО России не смогла их распознать.

По словам эксперта, российским системам радиоэлектронной борьбы стало сложнее воздействовать на украинские беспилотные летательные аппараты.

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Благодаря новой начинке украинские дроны стали менее уязвимыми, поскольку появились новые каналы управления и навигации. Раньше российские РЭБ легкостью выводили из строя беспилотники ВСУ.

Российские специалисты будут дорабатывать аппаратуру, чтобы эффективно воздействовать на беспилотники противника. Командование ВСУ сделало ставку на использование большого количества личного состава и дронов. А сейчас украинские бойцы сосредоточили силы на использовании авиабомб с собственными элементами управления.

Украинские беспилотники атаковали сразу три приграничных региона России в среду, 10 мая. Губернаторы Белгородской, Курской и Воронежской областей сообщили об обнаружении дронов ВСУ