23 ноября 2022, 15:51
ВСУ получили от Турции РСЗО TRLG-230
УНИАН сообщило о поставках для ВСУ турецких РСЗО TRLG-230
Украина получила от Турции реактивные системы залпового огня (РСЗО) TRLG-230 вместе с управляемыми боеприпасами к ним, сообщило местное агентство УНИАН. По данным издания, РСЗО уже якобы успели применить в боевых действиях.
В качестве источника информации УНИАН указало портал The Oryx. Авторы материала отметили, что РСЗО может работать в тандеме с беспилотниками Bayraktar TB2. Дроны при этом подсвечивают цель лазерами. Полет боеприпасов составляет до 70 километров.
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Точное количество установок и снарядов к ним, которые передали Украине, не разглашается.
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Французская газета Le Monde сообщила об истощении запасов оружия западных стран из-за помощи Украине. Издание отметило, что по мере продолжения конфликта арсеналы опустошаются вплоть до критического уровня, а восполнять резервы будет проблематично.
Российская сторона неоднократно указывала на то, что накачивание Украины оружием способствует затягиванию конфликта.
Турция
Украина
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