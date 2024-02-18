18 февраля 2024, 20:43
ВСУ получили от Германии непригодные для боя БТР
Bild: Германия продала Украине непригодные к бою БТР по завышенной цене
Германия избавилась от бронированных машины пехоты, бесполезных для боевых действий, отправив их Вооруженным силам Украины. Об этом сообщило издание Bild.
«Они непригодны для развертывания на передовой и использования на фронте. Причина — их броня слишком слаба», — указали в публикации.
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Правительство ФРГ решило договориться с властями Украины из-за низкой стоимости БТР и быстрых сроков доставки.
В отличие от БМП, состоящих на вооружении Германии, у этих машин нет брони, способной выдержать артиллерийский, ракетный и минометный огонь, уточнили авторы статьи.
Украинский чиновник рассказал изданию, что Украина не отказалась бы от машин с противоминной защитой, но немецкая сторона их не предложила.
Глава датского правительства Метте Фредериксен заявила, что Дания готова передать Украине свою артиллерию, которую сейчас не использует. По ее словам, у стран ЕС много оружия и боеприпасов, простаивающих без дела. Поэтому все это нужно отдать ВСУ.
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