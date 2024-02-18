Мир 18 февраля 2024, 20:43 ВСУ получили от Германии непригодные для боя БТР Bild: Германия продала Украине непригодные к бою БТР по завышенной цене РИА «Новости»

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Германия избавилась от бронированных машины пехоты, бесполезных для боевых действий, отправив их Вооруженным силам Украины. Об этом сообщило издание Bild.

«Они непригодны для развертывания на передовой и использования на фронте. Причина — их броня слишком слаба», — указали в публикации.

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Правительство ФРГ решило договориться с властями Украины из-за низкой стоимости БТР и быстрых сроков доставки.

В отличие от БМП, состоящих на вооружении Германии, у этих машин нет брони, способной выдержать артиллерийский, ракетный и минометный огонь, уточнили авторы статьи.

Украинский чиновник рассказал изданию, что Украина не отказалась бы от машин с противоминной защитой, но немецкая сторона их не предложила.

Глава датского правительства Метте Фредериксен заявила, что Дания готова передать Украине свою артиллерию, которую сейчас не использует. По ее словам, у стран ЕС много оружия и боеприпасов, простаивающих без дела. Поэтому все это нужно отдать ВСУ.