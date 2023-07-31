Мир 31 июля 2023, 21:51 ВСУ получат танки Abrams без передовой электроники Newsweek: США поставят Украине танки Abrams без передовой электроники Википедия

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Боевые танки Abrams поставят на Украину в ближайшее время. ВСУ получат технику в более легкой комплектации без передовой электроники, сообщило издание Newsweek.

По словам автором статьи, США передадут Вооруженным силам Украины версию M1A1, с упрощенным оборудованием и без передовой электроники.

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Как пояснили журналисты, такое решение приняли, чтобы как можно быстрее обучить экипажи и перебросить танки на фронт. При этом они указали, что оснащение M1A2 является более совершенным, но эта модель пока не поступит на вооружение ВСУ.

Ранее стало известно, что американское руководство может поставить Украине танки Abrams уже в сентябре. Новые боевые машины требуются украинской стороне, чтобы продолжить контрнаступление. Сначала танки отправят в Германию на ремонт, а после починки Abrams привезут на Украину.

Американские власти запретили ВСУ использовать поставляемую ими технику в прямых столкновениях с российскими бойцами. В случае непослушания Украине пригрозили сокращением финансирования.