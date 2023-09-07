Мир 07 сентября 2023, 09:26 ВСУ получат новую партию американских кассетных боеприпасов NYT: США передадут Украине новую партию кассетных боеприпасов РИА «Новости»

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Спустя два месяца после отправки первой партии кассетных боеприпасов власти США запланировали передать вторую. Источники газеты The New York Times сообщили, что это произойдет в ближайшее время.

«Трое американских чиновников заявили, что администрация президента Джо Байдена планирует отправить еще больше и в ближайшее время», — сообщил автор статьи.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее просил у американского коллеги запрещенные в более чем 100 странах кассетные боеприпасы. США согласились, и это вызвало критику даже среди их союзников, ведь часто от снарядов страдали мирные жители.

Один из собеседников издания заявил, что Вооруженные силы Украины применили кассетные боеприпасы на Южном фронте. Через два месяца американские военные решили отправить новую партию, но ее объем не раскрыли.

Морской пехотинец, участник боев в районе Урожайного Сергей заявил об их высокой эффективности, но сослуживцы не согласились с ним. Они заявили, что кассетные боеприпасы можно применять только против незащищенной пехоты, а в случае с окопанными позициями российской армии — главной помехе контрнаступления — они оказались бесполезными.

Журналист Саадаин Гардези предупреждал, что эти снаряды принесут ВСУ больше вреда, чем пользы. Украинские солдаты из-за недостатка информации на поле боя могут подорваться на них.