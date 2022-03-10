ВСУ полностью обесточили два поселка в ЛНР

Поселки Голубовское и Донецкий в Луганской народной республике оказались обесточены из-за обрыва ЛЭП. Такое ЧП случилось из-за обстрелов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, противник продолжает терроризировать мирное население и обстреливать объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР.

«За прошедшие сутки представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано шесть обстрелов территории ЛНР по шести населенным пунктам республики, в результате которых в поселке Голубовское повреждена линия электропередачи 35 кВт, в результате чего обесточены поселки Донецкий и Голубовское», — сказал Филипоненко. Его процитировало РИА «Новости».

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по Донецку и ранили пенсионерку. Также под обстрелом оказалась и Горловка.

Российский солдат рассказал, что нередко украинские военные стреляют по колоннам РФ из жилых домов и прикрываются мирными жителями.