Мир 25 мая 2023, 09:15 ВСУ покинули несколько опорных пунктов под Артемовском Экс-офицер Марочко: украинские боевики покинули несколько опорных пунктов под Артемовском РИА «Новости»

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Подразделения украинских военных вынужденно оставили опорные пункты в районе Артемовска из-за ударов частей ВС России. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он пояснил, что в ходе активных действий российских подразделений противник северо-западнее Артемовска понес критические потери. ВСУ лишились солдат и вооружения на нескольких опорных пунктах.

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«В связи с этим враг был вынужден покинуть свои позиции», — сказал Марочко со ссылкой на данные российской разведки.

В среду экс-офицер раскрыл подготовку ВСУ к удару по российским войскам в Артемовске. По его словам, командование начало стягивать дополнительные подразделения под Часов Яр в Донецкой Народной Республике.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке рассказал, что украинские боевики из страха устроили ротацию войск на гражданских авто и малыми группами на Краснолиманском направлении.