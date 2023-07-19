19 июля 2023, 17:11
ВСУ поймали на признании в ударе Украины по полигону в Крыму
ВСУ фактически признались, что атаковали полигон в Крыму иностранной ракетой
Советник командования украинской армией Юрий Игнат фактически признал нанесение удара по полигону в Крыму. Его слова привел YouTube-канал «ТСН».
«Напомню вам, что в наличии у ВСУ есть британские и американские ракеты дальнего радиуса действия — Storm Shadow и HARM», — сказал Игнат.
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Он также добавил, что главное заключается в том, чтобы удар нанесли метко.
«Партнеры передали нам средства, способные доставать цели на определенном расстоянии. Украинские летчики неоднократно демонстрировали их возможности. Поэтому нам нужны самолеты F-16 для большей результативности и эффективности», — отметил советник командования ВСУ.
В ночь на 19 июля на военном полигоне в Кировском районе Крыма произошел пожар, власти полуострова временно эвакуировали более двух тысяч жителей четырех близлежащих сел.
Глава Госсовета региона Владимир Константинов заявлял, что последствия ЧП не повредили гражданские объекты.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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