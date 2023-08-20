Мир 20 августа 2023, 04:19 ВСУ похвастались опытом эксплуатации F-16 Глава Воздушных сил Украины Олещук: ВСУ имеет опыт эксплуатации истребителя F-16 United States Air Force

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У Украины уже есть опыт эксплуатации истребителя F-16, ведь он приземлялся на аэродромы страны, заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук. Его процитировало издание «Страна.ua».

«Он садился на наши аэродромы, мы проводили совместные учения с пилотами F-16, и у нас есть опыт эксплуатации», — сказал он.

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По словам Олещука, в настоящее время украинские военные занимаются подготовкой взлетно-посадочных полос и строительством защитных сооружений.

Минобороны Украины заявило о старте обучения пилотов на американских истребителях F-16. При это в ведомстве не уточнили, в какие сроки военные самолеты поступят ВСУ.

Ранее The Netherlands Times напомнило, что Соединенные Штаты одобрили план Нидерландов и Дании по отправке F-16 Украине. Утверждалось, что это произойдет после окончания подготовки пилотов ВСУ.