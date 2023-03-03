Мир 03 марта 2023, 14:18 ВСУ подорвали мосты в Артемовске, чтобы замедлить продвижение российских войск Боец «Вагнера»: украинские боевики взорвали почти все мосты в Артемовске Telegram

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Вооруженные силы Украины взорвали практически все мосты на подступах к Артемовску. Об этом сообщил РИА «Новости» боец группы «Вагнер».

«При отступлении украинская армия все взрывает, уничтожает инфраструктуру. Таким способом они хотят нас задержать», — отметил «вагнеровец».

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Он обратил внимание, что практически все мосты на подступах к Артемовску противник уничтожил.

Боец «Вагнера» отметил, что ВСУ обстреливают объекты инфраструктуры в оставленных населенных пунктах в этом районе, чтобы остановить окружение города российскими военными.

Одновременно украинские боевики открыли массированный обстрел освобожденной части города Артемовска, ранения получила женщина 1966 года рождения, которая в момент атаки украинских боевиков находилась в переулке Гоголя.

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что кольцо окружения российских сил вокруг Артемовска практически сомкнулось.