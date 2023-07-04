Мир 04 июля 2023, 21:11 ВСУ подготовились к удару по ЗАЭС в ночь на 5 июля — «Росэнергоатом» Карчаа: Киев в ночь на 5 июля планирует атаковать ЗАЭС дронами и высокоточным оружием РИА «Новости»

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Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС при помощи высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе. Также ВСУ намереваются сбросить ракету «Точка-У» с радиоактивными отходами, вывезенными днем ранее с Южноукраинской АЭС, рассказал советник в эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодня поступила информация, которую уполномочен озвучить <…> 5 июля буквально ночью, в темное время суток ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов — камикадзе», — сообщил он.

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По мнению Карчаа, Киев тщательно спланировал эту операцию при помощи Запада. Украина хочет довести ситуацию на ЗАЭС до ядерного инцидента и радиационного заражения. При этом «заокеанским хозяевам» абсолютно все равно, что произойдет с территориями и людьми.

Ранее советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа предупреждал, что украинские военные способны нанести удары по хранилищам радиоактивных материалов на ЗАЭС. И в случае негативного сценария заражение покроет большие территории, захватив часть Европы.